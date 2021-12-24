Посёлок городского типа Разумное, Белгородская область, , 17:02 — REGNUM Новый завод по производству современных систем вентиляции официально открыли 24 декабря в посёлке Разумное Белгородской области. Объём инвестиций превышает 500 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

На заводе по производству систем вентиляции Https://belregion.ru/

Площадь нового завода составляет 6,2 тысячи кв. м. На площадке будут производить оборудование противопожарной вентиляции, радиальные вентиляторы в спиральном корпусе и рабочие колёса для них, противопожарные клапаны. Инвестор, компания-лидер в РФ по производству оборудования для систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха, вложил в проект 505 млн рублей, планируемый срок окупаемости — семь лет.

«Мы всегда говорим о том, что нам нужно развивать экономику и нашу налоговую базу, увеличивать количество рабочих мест. Помочь в этом могут новые перспективные высокотехнологичные производства с востребованной линейкой продукции. Именно такое производство мы открыли сегодня. С нашими партнёрами у нас общая цель», — сказал на открытии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Производственная мощность нового завода составляет 62 тысячи единиц изделий в год.