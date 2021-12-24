Подгорица, 24 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Черногории 61,8 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 59 процентов были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Олег Богатырёв Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 282 405 человек или 45,5 процента, а вторую — 269 830 человек или 43,5 процента всего населения.

В Черногории 223 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 554 человека прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 70 867 человек, а за последние 24 часа — 923 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.