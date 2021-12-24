Оттава, 24 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Правительство Канады выделит несколько миллиардов долларов для очистки загрязненной питьевой воды в резервациях коренных народов. Также индейцам будет выплачена компенсация за то, что на протяжении десятилетий у них не было доступа к чистой воде, сообщает 24 декабря The New York Times.

Rene Gourley Пшеничное поле. Канада

Федеральный суд постановил, что правительство обязано потратить не менее 6 млрд канадских долларов в течение девяти лет на финансирование водной инфраструктуры в сотнях резерваций, а также выплатить 1,5 млрд долларов примерно 140 тысячам коренных жителей.

Напомним, что с 1977 года правительство страны обещало предоставить индейцам чистую воду и системы канализации, равные тем, которыми пользуется большинство канадцев. Однако обещания до сих пор не были выполнены.