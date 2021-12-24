Чебоксары, 24 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины. В совершении преступления подозревают её супруга, который, как полагают правоохранители, отрубил голову и выкинул в прорубь, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Юлия Невская ИА REGNUM Прорубь для рыбалки

Труп 30-летней женщины нашли в одной из квартир Алатыря. По версии следствия, утром 22 декабря 2021 года у неё произошла ссора с мужем из-за ревности, в ходе которой мужчина нанёс ей множество ударов топором. Женщина скончалась на месте происшествия.

«Для сокрытия следов преступления злоумышленник отчленил голову потерпевшей, которую выкинул в прорубь», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») Расследование продолжается.

В управлении отмечают, что супружеская чета воспитывала двоих несовершеннолетних детей, которые в момент происшествия находились в школе. Сейчас их взяла к себе бабушка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Чувашии вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве в новогоднюю ночь и расчленению трупа. Виновным признан знакомый погибшего, с которым они распивали спиртные напитки. Он получил 11,5 лет колонии.

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