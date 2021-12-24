24 декабря 2021 | Время чтения 10 мин

Судбищенская битва не относится к широко известным вехам российской истории, однако занимает значимое место в истории взаимоотношений Москвы и Крымского ханства и периода правления Ивана Грозного, а кроме того – крайне интересна для исследователей. Тем более что долгое время оставалось загадкой точное место, где она состоялась, и лишь в 2021 году тайна почти 500-летней давности немного приоткрылась.

Зоя Емельянова, , 21:47 — REGNUM Судбищенская битва не относится к широко известным вехам российской истории, однако занимает значимое место в истории взаимоотношений Москвы и Крымского ханства и периода правления Ивана Грозного, а кроме того — крайне интересна для исследователей. Тем более что долгое время оставалось загадкой точное место, где она состоялась, и лишь в 2021 году тайна почти 500-летней давности немного приоткрылась.

Первый день Судбищенской битвы. Миниатюра из Лицевого летописного свода Ивана Грозного (фрагмент) 1568-1576 г.г

Судбищенская битва длилась два дня, она произошла 24—25 июня 1555 года. Согласно исследованиям, крымский хан Девлет Гирей со своим войском направился на пятигорских черкесов, однако это был лишь отвлекающий манёвр — следом он повернул в тульские и рязанские земли. О походе крымского хана на пятигорских черкесов, которые находились под покровительством Москвы, стало известно Ивану IV. Он отправил в поход на Перекоп небольшое войско под предводительством воеводы Ивана Шереметева. Последний, узнав, что хан изменил свои планы, двинулся ему навстречу. Гирей тем временем получил сообщение о выдвижении из Москвы войска Ивана IV и развернулся на юг. Шереметев же захватил крымский обоз, в котором находилось 60 тысяч коней, 200 аргамаков-скакунов, 180 верблюдов. Узнав о захвате обоза и о численности войска Шереметева (около семи тысяч человек), Гирей, имея почти десятикратный перевес, повернул обратно.

24 июня два войска встретились у Судбищ. Сражение длилось два дня — в первый день московскому войску удалось отбить атаку, на второй день войско Шереметьева не выдержало напора татар, тем более сам он получил ранение в бою. Часть бегущего войска удалось собрать вокруг себя воеводам Стефану Сидорову и Алексею Басманову, в месте, где стояли обозы, они «осеклись» — то есть возвели на скорую руку укрепления и организовали оборону. Хан трижды пытался пробить защиту, но безуспешно. 25 июня хан Гирей, опасавшийся прихода русских войск под предводительством царя Ивана Грозного, отступил и ушёл в степи.

Если сам факт и обстоятельства битвы в целом были давно известны историкам благодаря многочисленным источникам, то точное место сражения являлось предметом дискуссий. Только в апреле 2021 года было объявлено об установлении точного места последнего этапа сражения. Решить задачу удалось благодаря длительной и кропотливой работе, проделанной учёными.

Специалисты работают на месте Судбищенской битвы Фото предоставлено пресс-службой государственного музея-заповедника «Куликово поле»

Как указывает научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Дедук в своём докладе по этому вопросу, «согласно Никоновской летописи, содержащей наиболее полное описание битвы, она происходила «в среду с полдень на Судбищех». В разрядной книге 1475 — 1605 гг. место боя обозначено как «в степи на Судбищах». «Судбище» неоднократно упоминается в более поздних источниках при описании обороны южного порубежья Русского государства от степняков. В росписях сторож 1571 и 1577 гг. фигурирует сторожевой пункт «вверх речки Любовши против Судбища». 8 июля 1591 г. «царь крымской, перелезщи реку Оку, побежал из земли вон. И с того стану бояре и воеводы отпустили за крымским царем по сакме на поля до Судбищ голову Ивана Мяснова, а с ним детей боярских». Память о битве была настолько значимой, что когда в конце XVI столетия составлялся «чертеж украинным городам» (до нас дошла только «роспись» этого источника — то есть описание), служащие Разрядного приказа отмечали: «А до речки до Любовши и до Судбищ, где было дело с крымским царем Шереметеву от Новосили 30 верст, а от Судьбища до Дедилова 80 верст». Другие битвы на южном порубежье Русского государства не удостоились подобной чести».

Однако до конца не было ясно, какой географический объект понимается под названием «Судбищи». Андрей Дедук отмечает, что «в исторической науке с XIX в. Судбищенская битва традиционно локализовалась по одноименному селу. Так, тульские краеведы середины XIX столетия И. П. Сахаров и И. Ф. Афремов первыми связали урочище Судбище, у которого произошла битва, с одноименным селом Новосильского уезда».

Как отмечает исследователь, в дозорной книге 1614−15 года, в писцовой книге 1620-х годов, дозорных книгах 1633 и 1638 годов и в переписной книге 1646 года Новосильского уезда топоним с данным корнем отсутствует. Первое упоминание о селе Судбищи содержится в переписной книге уже 1677 года — то есть много позднее, чем «урочище», по названию которого битва получила название. Однако, указывает Андрей Дедук, в отказной книге 1681 года (такие книги составлялись в случае смены владельца земли либо формирования нового землевладения) содержится географическая отсылка — «в Новосильском уезде в Никольском стану под лесом под Судбищем», там же содержится и второе название «Большой Судбиский лес».

«Таким образом, Судбищи — это лесной массив. Локализовать его позволяет писцовая и межевая книга 1693/94 — 1694/95 гг. Именно в ней зафиксированы первые итоги освоения территорий Новосильского уезда по р. Любовше во второй половине XVII в. Согласно этому источнику, под Судбищенским лесом находились следующие населенные пункты: с. Покровское, «что на первом Острову по обе стороны реки Любовши»; д., что на другом Нижнем Строжевом острову… по обе стороны реки Любовши»; деревня Сторожевая «по обе стороны реки Любовши»; село Залеское «на суходоле»; д. Домны», — рассказал Андрей Дедук.

Судбищенский лес неоднократно упоминается также в описаниях границ землевладений 1693/94 — 1694/95 годов. В частности, упоминается межа деревни Селиванец «под Селиванским лесом» и села Залесного.

Специалисты работают на месте Судбищенской битвы Фото предоставлено пресс-службой государственного музея-заповедника «Куликово поле»

«Межевой столб здесь был «поставлен подле Судбижского лесу». Этот лес легко локализуется на плане Генерального межевания 1770-х гг. В настоящий момент это самое северное упоминание из известных нам отсылок на Судбищенский лес, который находится всего в 3 км от урочища «Альховец». Сравнение материалов Генерального межевания позволяет утверждать, что д. Дарищи находилась первоначально в Судбищском лесу», — уточняет исследователь.

Дедук указывает, что «Судбище» — это лесной массив на Муравском шляхе, и сведения из кадастровых документов позволяют очертить границы Судбищенского леса на конец XVII в. на территории Новосильского уезда (ныне это земли Новодеревеньковкого района Орловской области).

«По аналогии с «Дон усть Непрядвы», как в свое время делал А. К. Зайцев, от леса надо выделять зону в 5−7 км на север, которую стоит исследовать для поиска этапов сражения 1555 г.», — уточняет Дедук.

Выводы исследователей уже подтверждены и многочисленными находками. В апреле этого года дайверы из клуба подводного плавания «ДИВО» в ходе обследования древних водных путей реки Гоголь, которая протекает по территории Ефремовского и Каменского районов Тульской области и Новодеревеньковского района Орловской области, обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. Учёные атрибутировали находки — а всего было найдено около 200 артефактов — как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного.

Артефакты, обнаруженные на месте Судбищенской битвы Фото предоставлено пресс-службой государственного музея-заповедника «Куликово поле»

О том, насколько продвинулись историки в своих исследованиях сегодня, корреспонденту ИА REGNUM рассказал учёный секретарь музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

«Место битвы обнаружили в апреле этого года, нашли его наши коллеги из института археологии Российской академии наук, отряд под руководством Олега Александровича Радюша. Мы практически немедленно присоединились к этим работам. На сегодняшнее время стоит совершенно понятная задача: локализовать битву, именно в полной мере, где же она происходила», — отметил Воронцов.

«Мы считаем, что, поскольку битва шла два дня и было несколько эпизодов, судя по всему, достаточно далеко друг от друга расположенных, мы сейчас имеем дело только с одним днём этой битвы. И перед нами стоит задача найти второй, то есть на самом деле первый, так как мы нашли второй день битвы, связанный с обороной русских войск под командованием двух воевод, Стефана Сидорова и Алексея Басманова, в некоем лесу, где они «осеклись» и уже оборонялись от превосходящих сил Девлета Гирея. Судя по всей топографии, которой мы обладаем, мы имеем дело с залесённым когда-то оврагом. Мы начали обследовать это место. Сегодня более двух тысяч находок уже сделано, обследована округа, это пятно стало значительно шире», — уточнил собеседник агентства.

Артефакты, обнаруженные на месте Судбищенской битвы Фото предоставлено пресс-службой государственного музея-заповедника «Куликово поле»

Процесс исследования, пояснил Воронцов, долгий, он займёт не один год. В настоящее время уже развёрнуты палеопочвоведческие исследования, чтобы определить, как выглядел контур леса в древности.

«У нас большая исследовательская программа, рассчитанная не на один год, для того, чтобы ответить на все необходимые вопросы. Говорить о том, что находки получены — и всё, на этом можно успокоиться, это совершенно неправильно с точки зрения ученых. Даже говорить о музеефикации всего поля Судбищенской битвы рано, мы все это поле ещё не видели. Но охранять то, что уже найдено, изучать — нужно», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

«В следующем году мы продолжим исследования — палеопочвоведческие, геофизические исследования. Нам надо найти возможные места погребения убитых. Это сложный вопрос всегда на полях сражений, часто людей просто не погребали. Подозрительные места уже обследовали. Ждём информацию от геофизиков. Сейчас зима, лег снег, до самого снега работали экспедиции. Как только он стает, мы продолжим этим заниматься», — пояснил Алексей Воронцов.

«Параллельно всем занимаются историки. Так, мы долгое время выясняли, что же это вообще такое — Судбищи. Выяснили, что это, скорее всего, лес, который упоминается в источниках 17 века. Должны выяснить, какие деревни когда там появились. Какого размера был этот лес, какие еще упоминания местных названий могут быть — маленьких ручьев, балочек. Это тоже стоит в планах нашей работы», — рассказал эксперт.

Алексей Воронцов отметил, что эпоха Ивана IV богата различными битвами, в том числе с Крымским ханством, самая известная из них — битва при Молодях.

«Конечно, Судбищенская битва не настолько резонансная, но вопрос в том, что она прекрасно сохранилась, прекрасно сохранилось её поле, сохранились находки, и есть возможность изучить, как же выглядели битвы 16 века. Источники, даже русские, противоречиво оценивают это сражение — одни говорят о том, что это победа, другие говорят, что это поражение. Это связано с тем, что битва шла два дня, и то одним, то другим сопутствовала удача. Но в результате этой битвы было отражено крупное мощное нашествие на русские земли. Итогов этой битвы с нетерпением ждал сам Иван Грозный, и он готовился дальше воевать с Девлет Гиреем, если воевода Шереметев будет разбит. Сами понимаете, если глава государства вышел с войском, значит, был серьезный повод», — отметил Воронцов.