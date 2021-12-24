Зоя Емельянова, 24 декабря 2021, 21:47 — REGNUM Судбищенская битва не относится к широко известным вехам российской истории, однако занимает значимое место в истории взаимоотношений Москвы и Крымского ханства и периода правления Ивана Грозного, а кроме того — крайне интересна для исследователей. Тем более что долгое время оставалось загадкой точное место, где она состоялась, и лишь в 2021 году тайна почти 500-летней давности немного приоткрылась.
Судбищенская битва длилась два дня, она произошла 24—25 июня 1555 года. Согласно исследованиям, крымский хан Девлет Гирей со своим войском направился на пятигорских черкесов, однако это был лишь отвлекающий манёвр — следом он повернул в тульские и рязанские земли. О походе крымского хана на пятигорских черкесов, которые находились под покровительством Москвы, стало известно Ивану IV. Он отправил в поход на Перекоп небольшое войско под предводительством воеводы Ивана Шереметева. Последний, узнав, что хан изменил свои планы, двинулся ему навстречу. Гирей тем временем получил сообщение о выдвижении из Москвы войска Ивана IV и развернулся на юг. Шереметев же захватил крымский обоз, в котором находилось 60 тысяч коней, 200 аргамаков-скакунов, 180 верблюдов. Узнав о захвате обоза и о численности войска Шереметева (около семи тысяч человек), Гирей, имея почти десятикратный перевес, повернул обратно.
24 июня два войска встретились у Судбищ. Сражение длилось два дня — в первый день московскому войску удалось отбить атаку, на второй день войско Шереметьева не выдержало напора татар, тем более сам он получил ранение в бою. Часть бегущего войска удалось собрать вокруг себя воеводам Стефану Сидорову и Алексею Басманову, в месте, где стояли обозы, они «осеклись» — то есть возвели на скорую руку укрепления и организовали оборону. Хан трижды пытался пробить защиту, но безуспешно. 25 июня хан Гирей, опасавшийся прихода русских войск под предводительством царя Ивана Грозного, отступил и ушёл в степи.
Если сам факт и обстоятельства битвы в целом были давно известны историкам благодаря многочисленным источникам, то точное место сражения являлось предметом дискуссий. Только в апреле 2021 года было объявлено об установлении точного места последнего этапа сражения. Решить задачу удалось благодаря длительной и кропотливой работе, проделанной учёными.
Как указывает научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Дедук в своём докладе по этому вопросу, «согласно Никоновской летописи, содержащей наиболее полное описание битвы, она происходила «в среду с полдень на Судбищех». В разрядной книге 1475 — 1605 гг. место боя обозначено как «в степи на Судбищах». «Судбище» неоднократно упоминается в более поздних источниках при описании обороны южного порубежья Русского государства от степняков. В росписях сторож 1571 и 1577 гг. фигурирует сторожевой пункт «вверх речки Любовши против Судбища». 8 июля 1591 г. «царь крымской, перелезщи реку Оку, побежал из земли вон. И с того стану бояре и воеводы отпустили за крымским царем по сакме на поля до Судбищ голову Ивана Мяснова, а с ним детей боярских». Память о битве была настолько значимой, что когда в конце XVI столетия составлялся «чертеж украинным городам» (до нас дошла только «роспись» этого источника — то есть описание), служащие Разрядного приказа отмечали: «А до речки до Любовши и до Судбищ, где было дело с крымским царем Шереметеву от Новосили 30 верст, а от Судьбища до Дедилова 80 верст». Другие битвы на южном порубежье Русского государства не удостоились подобной чести».
Однако до конца не было ясно, какой географический объект понимается под названием «Судбищи». Андрей Дедук отмечает, что «в исторической науке с XIX в. Судбищенская битва традиционно локализовалась по одноименному селу. Так, тульские краеведы середины XIX столетия И. П. Сахаров и И. Ф. Афремов первыми связали урочище Судбище, у которого произошла битва, с одноименным селом Новосильского уезда».
Как отмечает исследователь, в дозорной книге 1614−15 года, в писцовой книге 1620-х годов, дозорных книгах 1633 и 1638 годов и в переписной книге 1646 года Новосильского уезда топоним с данным корнем отсутствует. Первое упоминание о селе Судбищи содержится в переписной книге уже 1677 года — то есть много позднее, чем «урочище», по названию которого битва получила название. Однако, указывает Андрей Дедук, в отказной книге 1681 года (такие книги составлялись в случае смены владельца земли либо формирования нового землевладения) содержится географическая отсылка — «в Новосильском уезде в Никольском стану под лесом под Судбищем», там же содержится и второе название «Большой Судбиский лес».
Судбищенский лес неоднократно упоминается также в описаниях границ землевладений 1693/94 — 1694/95 годов. В частности, упоминается межа деревни Селиванец «под Селиванским лесом» и села Залесного.
Дедук указывает, что «Судбище» — это лесной массив на Муравском шляхе, и сведения из кадастровых документов позволяют очертить границы Судбищенского леса на конец XVII в. на территории Новосильского уезда (ныне это земли Новодеревеньковкого района Орловской области).
Выводы исследователей уже подтверждены и многочисленными находками. В апреле этого года дайверы из клуба подводного плавания «ДИВО» в ходе обследования древних водных путей реки Гоголь, которая протекает по территории Ефремовского и Каменского районов Тульской области и Новодеревеньковского района Орловской области, обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. Учёные атрибутировали находки — а всего было найдено около 200 артефактов — как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного.
О том, насколько продвинулись историки в своих исследованиях сегодня, корреспонденту ИА REGNUM рассказал учёный секретарь музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.
Процесс исследования, пояснил Воронцов, долгий, он займёт не один год. В настоящее время уже развёрнуты палеопочвоведческие исследования, чтобы определить, как выглядел контур леса в древности.
Алексей Воронцов отметил, что эпоха Ивана IV богата различными битвами, в том числе с Крымским ханством, самая известная из них — битва при Молодях.