Москва, 24 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. К четырём годам колонии приговорён судом в Москве блогер Матвей Юферов, сообщает 24 декабря РАПСИ. Богер признан виновным в осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово (Москва).

Антон Самарский Колония

Обвинительный приговор огласил сегодня, 24 декабря, Мосгорсуд: 19-летний Юферов отправится отбывать наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

При этом суд лишил виновного «права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети интернет, сроком на пять лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юферов осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Александровичу Фролову, участнику обороны Москвы, содеянное он записал на камеру и выложил в интернет.