Пушкин, Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник напал на автомобиль скорой помощи в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга). Мужчина сломал зеркало бокового вида, выстрелил в воздух и скрылся. Об этом 24 декабря сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Kaluga.sledcom.ru Автомобиль скорой медицинской помощи

Инцидент произошел 24 декабря около 13:50 мск. Неизвестный мужчина на чёрной Audi A8 на Госпитальной улице в Пушкине повредил автомобиль скорой помощи, выстрелил из неустановленного оружия в воздух и скрылся с места происшествия.

«Объявлен план «Перехват», — уточнил источник.