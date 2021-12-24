Москва, , 20:51 — REGNUM Главный интерес Российской Федерации на Балканах — это мир, безопасность и стабильность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийской газете Oslobodjenje 24 декабря.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не стоит искать какой-то потаенный смысл в российской политике. Это бесперспективно. Мы со всеми сотрудничаем на равноправной, взаимоуважительной, транспарентной основе, на принципах международного права, прежде всего, Устава ООН», — цитирует слова Лаврова официальный сайт МИД России.

По словам главы российской дипломатии, миф о «вредоносном влиянии» Москвы откровенно сфабрикован.

«С упорством, достойным лучшего применения, его продвигают здешние русофобы с целью отравить атмосферу сотрудничества в регионе. Это, вероятно, отвечало бы интересам отдельных внерегиональных игроков, предпочитающих «ловить рыбу в мутной воде», — рассказал Лавров.

Напомним, что боснийские СМИ в последнее время обвиняют Москву в том, что она преднамеренно разжигает конфликт между Сараево и Баня-Лукой ради достижения своих интересов в балканском регионе.