Ферзиково, Калужская область, , 16:57 — REGNUM В Калужской области Калужско-Алексинский каньон стал самым крупным памятником природы, созданным за последние 27 лет. Площадь особо охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ) «Калужско-Алексинский каньон» — более 3700 гектаров. По итогам народного голосования, участок долины Оки между Калугой и посёлком Дугна Ферзиковского района стал одним из «7 чудес» региона. Об этом 24 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Река Ока у села Борщевка Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Уникальный по красоте памятник природы интересен для изучения геологии, растительного и животного мира. Калужанам и гостям области наиболее известны «Кольцовские пещеры» и овраг «Любовец». В каньоне встречаются разнообразные лесные массивы, среди которых, по мнению биологов, наиболее интересны пойменные дубравы и луга. Флора сосудистых растений природного комплекса насчитывает 695 видов, в том числе 63, которые занесены в Красные книги области и Российской Федерации. Это место постоянного обитания 71 вида животных: 10 земноводных, 5 пресмыкающихся и 56 млекопитающих. Река Ока и ее долина представляют ценность для птиц, которые используют их для отдыха на пролетном пути и мест гнездования. Всего здесь зарегистрировано около 100 видов пернатых. «Калужско-Алексинский каньон» — часть ключевой орнитологической территории России «Птичья магистраль». На незамерзающем участке Оки от устья реки Калужки до деревни Никольское зимуют до 1300 водоплавающих птиц.

«Современное состояние природного комплекса удовлетворительное. Однако из-за высокой эстетической ценности и наличия большого количества интересных объектов живой и неживой природы он испытывает значительную антропогенную нагрузку. Именно по этим причинам в рамках нацпроекта «Экология» министерство природных ресурсов и экологии Калужской области утвердило особый охранный статус этой территории», — отметили в ведомстве.

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