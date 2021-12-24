Новороссийск, Краснодарский край, , 16:47 — REGNUM Главой Новороссийска избран Андрей Кравченко, решение приняли 24 декабря депутаты городской думы Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новороссийск Admnvrsk.ru

Всего на конкурс по отбору претендентов на пост главы Новороссийска было подано девять заявлений, 21 декабря конкурсная комиссия отобрала троих кандидатов — Сергея Гончарова, Андрея Кравченко и Виталия Болейко, уточнили в мэрии Новороссийска.

На заседании гордумы депутаты заслушали выступления кандидатов, а также задали ряд вопросов. По результатам тайного голосования поддержку 28 из 31 депутатов получил. Инаугурация вновь избранного главы города состоится 29 декабря.

Андрей Кравченко родился 8 мая 1980 года в Новороссийске в многодетной семье рабочих. В 2002 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». До назначения на должность мэра руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.

Действующий пока глава Новороссийска Игорь Дяченко возглавляет город с 2016 года.