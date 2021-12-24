Волгоград, 24 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Депутат Волгоградской областной Думы Борис Коротков («Единая Россия») досрочно сложил полномочия. Региональный парламент принял его отставку 24 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Volgograd.ru Волгоградская областная дума

Борис Коротков занимал должность председателя комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов. Основанием для прекращения полномочий стало его заявление, он переходит другую работу в органы исполнительной власти.

Депутат был избран в сентябре 2019 года по Городищенскому одномандатному избирательному округу №5.