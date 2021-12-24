Москва, , 20:32 — REGNUM Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас и в ближайшие годы не актуален. Сам альянс этот вопрос фактически отложил в долгий ящик», — заявил эксперт.

Но руководству России важно в беседах с новым канцлером Германии, так же, как, впрочем, и с руководством США и НАТО, с самого начала подчеркнуть принципиальный характер этого вопроса, подчеркнул эксперт.

«Заключительное слово президента РФ «надоело» о постоянном обмане Западом России в этом вопросе, сказанное им на днях на коллегии Минобороны — самое главное, уверен политолог.

Тимофей Борисов Это второй раз на моей памяти, когда Владимир Путин говорит таким стальным тоном о чем-то решенном. Первый раз подобное он говорил в отношении террористов в Чечне в 2000-ом году. Тогда он сказал, что всё, вопрос закрыт. Над его словами потом либеральная пресса долго потешалась. Но в итоге вопрос действительно оказался закрыт. И сейчас про «мочить в сортире» уже никто не вспоминает. Уверен, что и в этот раз будет также — вопрос с расширением НАТО будет закрыт.

Напомним, что 23 декабря состоялась пресс-конференция Владимира Путина, на которой он уделил много внимания как Украине, так и вопросам взаимоотношений России и НАТО.