Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. На улицах Санкт-Петербурга не хватает работников ручного труда, в городе трудится в два раза меньше сотрудников, чем необходимо. О дефиците кадров заявил 24 декабря председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам

Зотов выступил с докладом о ходе работ по уборке дворовых территорий от последствий снегопада на заседании комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

По данным председателя комитета, в Петербурге свыше 15 тыс. дворов. При этом подлежат уборке порядка 13 тыс. кровельных объектов. Олег Зотов отметил, что одним из источников финансирования работы в этой сфере являются платежи жителей города по коммунальным услугам.

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается семь тысяч работников ручного труда, на постоянной основе задействовано 4,5 тысячи. Зотов отметил, что для качественной работы во дворах и на кровлях штат должен увеличиться до 19 тыс. сотрудников, что может напрямую повлиять на сумму платежей петербуржцев.

Председатель Жилищного комитета также считает, что в Петербурге необходимо повышать престиж профессии дворника. На заседании комиссии предложили ряд мер, которые могут способствовать этому процессу, в частности, повысить таким работникам заработную плату.