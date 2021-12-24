Морозовский район, Ростовская область, , 16:42 — REGNUM В Морозовском районе Ростовской области ребёнок погиб, провалившись под лёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Осторожно, тонкий лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трагедия произошла в то время, когда девятилетний школьник возвращался домой. Ребёнка извлекли из воды, но спасти его жизнь не удалось.

Всего же с начала 2021 года на водоёмах Ростовской области зарегистрировано 63 происшествия, в результате которых спасен 91 человек, в том числе восемь детей. Ледовая обстановка, отмечают спасатели, вызывает серьёзные опасения в связи с колебаниями температурного режима.