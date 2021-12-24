Москва, 24 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Москве 24 декабря на Красной площади завершился хоккейный «Новогодний матч», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-каток

Игра на ГУМ-катке носила благотворительный характер, пожертвования и средства от проданных билетов посредством фонда «Линия жизни» будут направлены на поддержку тяжелобольных детей, которые нуждаются в восстановительном лечении.

Как рассказали организаторы, в игре приняли участие известные спортсмены и ветераны спорта — хоккеисты и хоккеистки, лыжники, конькобежцы, футболисты, а также деятели культуры.