Штат Мэриленд, США, 24 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Группа республиканских законодателей и граждан подала в суд на штат Мэриленд из-за перекройки карты штата, которую демократы в местном законодательном собрании одобрили после переписи населения 2020 года, сообщает 24 декабря Fox News.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

В иске сказано, что демократы якобы произвели произвольную демаркацию избирательных округов ради изменения соотношения политических сил, что нарушает законодательство Мэриленда.

Ранее министерство юстиции США подало в суд на штат Техас за вынесение городских меньшинств, в основном голосующих за демократов, в отдельные округа, якобы ради того, чтобы Республиканская партия могла получить больше голосов на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в США полным ходом идет внутриполитическая борьба в части перераспределения и новой нарезки избирательных округов. Речь идет о джерримендеринге (gerrymandering, «саламандра Герри», избирательная геометрия, избирательная география) — перераспределении и новой нарезке избирательных округов внутри каждого американского штата, которые происходят примерно раз в 10 лет. Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы округов в свою пользу.

Эта политическая практика в США присутствует с начала XIX века. Суть ее в том, что границы избирательных округов внутри штата меняют для того, чтобы подобрать определенный состав избирателей. К примеру, 100 избирателей нужно поровну разделить на десять округов. Из них 40% голосуют за республиканцев, а 60% — за демократов. В зависимости от того, как пройдут линии избирательных округов, результат голосования будет различным.

Против джерримендеринга в США неоднократно пытались бороться, но еще ни разу это не увенчалось успехом.