Москва, 24 декабря, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Крым вошёл в состав РФ законно, и это еще раз подтвердил президент Владимир Путин. Об этом 24 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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»Крым вернулся в состав России на совершенно законных основаниях. Об этом ещё раз напомнил президент России во время своей пресс-конференции», — заявил эксперт.

Крым вошел в состав России в соответствии с нормами Российской Конституции, в частности, статьи 65, части 2. Но организация референдума, на основании результатов которого полуостров вернулся в состав РФ, не противоречит Конституции Украины, подчеркнул эксперт. В Статье 138 Конституции Украины сказано, что в юрисдикции Автономной Республики Крым находится проведение местных референдумов. Таким образом, референдум, который сыграл ключевую роль в возвращении Крыма, был проведён на полностью законных основаниях, отметил эксперт.

Напомним, что 23 декабря состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой в том числе затрагивалась тема Украины.