Берлин, , 20:53 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить 33 тысячи рейсов из своего зимнего расписания из-за снижения спроса на фоне глобального распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 24 декабря немецкое агентство DW.

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Отмечается, что всего будет сокращено порядка 10% от общего плана полётов авиакомпании.

Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор сообщил газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что количество заказов резко сократилось в 2021 году. Падение авиаперевозок по сравнению с 2019 годом, предшествовавшим пандемии, составило около 60%.

«Прежде всего, нам не хватает пассажиров на наших рейсах в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, поскольку эти страны сильнее всего пострадали от последней волны пандемии», — сказал Шпор.

Он также отметил, что текущие регулярные рейсы Lufthansa будут сохранены не потому, что на них есть спрос, а потому, что это минимальное количество рейсов, необходимое авиакомпании для сохранения взлётно-посадочных мест в крупных аэропортах.

«Из-за снижения спроса в январе мы отменили бы значительно больше рейсов. Но зимой нам придётся выполнить 18 тысяч дополнительных, ненужных рейсов, просто чтобы обеспечить наши права на взлёт и посадку», — пояснил глава авиакомпании.

Lufthansa — крупнейшая авиакомпания Европы, в которую входят авиаперевозчики Eurowings, Austrian, Swiss и Brussels Airlines. По итогам III квартала 2021 года компания сообщила о получении прибыли впервые с начала пандемии COVID-19.