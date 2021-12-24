Ульяновск, , 16:36 — REGNUM В Ульяновской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС.

Снегопад Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По данным ведомства, утром и днём 25 декабря и 26 декабря ожидается метель, порывы юго-восточного ветра будут достигать 18 — 23 метров в секунду, на дорогах — снежные заносы и гололедица.

Ночью 26 декабря в Ульяновской области ожидается местами сильный снег.

В управлении МЧС отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий в регионе объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

По данным ульяновского центра по гидрометеорологии, в регионе 25 декабря ожидается −17…−22 градуса мороза, 26 декабря прогнозируется −7…−12 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «жёлтый» уровень погодной опасности действовал в Ульяновской области 22 — 23 декабря из-за сильных морозов.

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