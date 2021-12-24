Киев, 24 декабря 2021, 16:36 — REGNUM В организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины обвинили власти этой страны российского министра транспорта Виталия Савельева, сообщает 24 декабря офис украинского генпрокурора.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»
Украинское ведомство обнародовало заявление о том, что предъявляет обвинения Савельеву, а также неназванному по фамилии заместителю министра транспорта России по части 3 статьи 332 УК Украины — о незаконной переправке людей.
Отмечается, что об обвинениях украинская прокуратура сообщила и Савельеву, и его заму.
Читайте ранее в этом сюжете: Абсолютная деградация — Песков об отношениях России с Украиной