Варшава, , 16:34 — REGNUM Адвокат Томаш Вилинский 24 декабря подал заявление в Варшавскую национальную прокуратуру против президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что считает, что тот якобы «совершил преступления». Об этом сообщает Polskie Radio.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Вилинский указал в заявлении, что «представляет интересы граждан Белоруссии» и планирует в январе обратиться в Международный трибунал в Гааге.

Сообщается, что «обоснование заявления составляет более 160 страниц, приложение к нему — 10 тысяч страниц». Указано, что «документы касаются действий «режима Лукашенко» против граждан Белоруссии, Польши, Ирака, Сирии и других стран.