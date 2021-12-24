Варшава, 24 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Адвокат Томаш Вилинский 24 декабря подал заявление в Варшавскую национальную прокуратуру против президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что считает, что тот якобы «совершил преступления». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Вилинский указал в заявлении, что «представляет интересы граждан Белоруссии» и планирует в январе обратиться в Международный трибунал в Гааге.

Сообщается, что «обоснование заявления составляет более 160 страниц, приложение к нему — 10 тысяч страниц». Указано, что «документы касаются действий «режима Лукашенко» против граждан Белоруссии, Польши, Ирака, Сирии и других стран.