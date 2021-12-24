Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выделили из резервного фонда города 336,9 млн рублей на единовременные выплаты медицинским работникам, которые заболели COVID-19 во время работы в «красной зоне», а также родственникам погибших из-за этого врачей. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Там отметили, что выделенные ранее на эти цели почти 4,8 млрд рублей в 2021 году уже были выплачены 15 862 медицинским работникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи ковидным пациентам. А также членам семей 37 умерших медицинских работников в связи с заражением коронавируса. Также в связи с полученной инвалидностью 200 тыс. рублей получил один медицинский работник, ранее получивший в связи с заболеванием 300 тыс. рублей.

«Дополнительные средства позволят предоставить единовременные выплат 1590 работникам, которые могут быть признаны пострадавшими и обладать правом на единовременную выплату в случае признания комиссиями учреждений по признанию работников пострадавшими в результате исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие непосредственного оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2021 году», — добавили в Смольном.

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