Берлин, , 20:42 — REGNUM Ответственность за борьбу с пандемией коронавируса лежит как на государстве, так и на каждом отдельном гражданине. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своём рождественском телеобращении, сообщает 24 декабря агентство DW.

Франк-Вальтер Штайнмайер

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Президент призвал сограждан сделать переоценку понятий свободы, доверия и ответственности, когда речь идёт о борьбе с коронавирусной инфекцией. По его мнению, государство не сможет покончить с пандемией без граждан, несущих личную ответственность.

Штайнмайер также высоко оценил «молчаливое большинство», которое, по его словам, сыграло важную роль, следуя правилам и сделав прививки от COVID-19. «Эти люди поняли, что мы все зависим друг от друга — я от других, а другие от меня», — отметил он.

«Редко у нашего государства была такая ответственность за защиту здоровья и жизни своих граждан, — сказал Штайнмайер, упомянув о заслуге учёных, врачей и медсестёр, сотрудников правоохранительных органов и других государственных служащих. — Однако не только государство обязано действовать. Государство не может надеть защитные маски вместо нас и не может сделать вакцинацию за своих граждан. Нет, каждый из нас должен внести свой вклад».