Штат Миннесота, США, , 16:54 — REGNUM В американском штатет Миннесота семья иммигрантов умерла от отравления угарным газом, сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Смерть Ponpic.ru

Родственники семьи обнаружили тела вечером 19 декабря. Медэксперты сообщили, что у всех погибших в крови обнаружен смертельный уровень угарного газа. При этом нет никаких признаков криминальной деятельности, все улики указывают на роковую случайность.

Предполагается, что угарный газ попал в дом либо из печи, либо из фургона в гараже. Между тем техники не смогли найти дефекта в печи, из-за которого угарный газ мог попасть в дом. Отмечается, что детектор угарного газа в гараже дома был демонтирован и заменен на детектор дыма.

Ранее в округе Лос-Анджелеса, США, полиция обнаружила тело отставного детектива в морозильной камере в гараже дома.