Берлин, 24 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Международному сообществу необходимо приложить усилия для оказания помощи Афганистану после захвата власти в стране движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявила 24 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Анналена Бербок

Она отметила, что Афганистан переживает худший сценарий гуманитарной катастрофы последнего времени. «Основные секторы экономики рухнули, многие люди голодают. При этом иногда приходится читать, что семьи в отчаянии продают своих дочерей, чтобы купить еду», — приводит слова министра немецкое агентство DW.

Бербок отметила, что правительство Германии намерено ускорить эвакуацию лиц, которые нуждается в защите, находясь на территории Афганистана. На сегодняшний день, по её словам, в стране остаются более 15 тысяч человек, которых Германия пообещала принять, в том числе около 135 немецких граждан.