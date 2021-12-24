Москва, , 16:30 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в ноябре 2021 года снизилась до 20,5% с 21,2% в октябре. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Рубль

В абсолютном выражении объём вложений нерезидентов в ноябре снизился на 3,2% и по состоянию на 1 декабря составил 3,222 трлн рублей. При этом общий объём рынка российских ценных бумаг увеличился до 15,711 с 15,693 трлн месяцем ранее.

Напомним, на начало 2021 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 23,3%, а на начало 2020 года — 32,2%.