Москва, , 16:27 — REGNUM Общественная палата РФ организовала новогодний праздник для детей и подростков с инвалидностью — инклюзивную ёлку, передаёт 24 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Новогодняя ёлка Andy One

Для детей, подростков и их родителей прошли новогодний спектакль, а также мастер-классы. Ведущей мероприятия стала член ОП РФ Диана Гурцкая.

Организаторы отметили, что целью проведения мероприятия является социокультурная реабилитация детей и молодых людей с инвалидностью, внедрение принципов инклюзии в общество, развитие навыков социализации и установление позитивных отношений, а также развитие творческих способностей.