Москва, , 16:25 — REGNUM Российский исполнитель Thomas Mraz (Алмас Гатауллин) опубликовал новую композицию под названием «Сделай шаг». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Эта песня стала саундтреком к сериалу «Солдаут», сюжет которого строится вокруг личности молодого рэп-артиста. Также трек стал первой выпущенной работой музыканта с момента публикации альбома Future Flashbacks, записанного при участии Kkome.

Напомним, что 26 ноября 2021 года состоялся выход совместной пластинки Thomas Mraz и Kkome, получившей название Future Flashbacks. В проект вошли сразу 13 новых треков.

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