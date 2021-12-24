Москва, 24 декабря 2021, 16:25 — REGNUM Российский исполнитель Thomas Mraz (Алмас Гатауллин) опубликовал новую композицию под названием «Сделай шаг». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.
Эта песня стала саундтреком к сериалу «Солдаут», сюжет которого строится вокруг личности молодого рэп-артиста. Также трек стал первой выпущенной работой музыканта с момента публикации альбома Future Flashbacks, записанного при участии Kkome.
Напомним, что 26 ноября 2021 года состоялся выход совместной пластинки Thomas Mraz и Kkome, получившей название Future Flashbacks. В проект вошли сразу 13 новых треков.
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