Кострома, 24 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Костромская область намерена передать трассу Пречистое — Буй — Галич — Нея — Мантурово на баланс Росавтодора. Переговоры по этому вопросу в ноябре 2021 года с Минтрансом вёл губернатор региона Сергей Ситников.

Трасса Пречистое– Буй – Галич – Нея – Мантурово ( Галичский район)

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, протяженность дороги составляет 227 километров. В последние 5 лет регион потратил на содержание и ремонт трассы порядка 784 млн рублей. Таким образом, передача объекта на федеральный баланс поможет высвобождать до 157 млн рублей в год на ремонт внутриобластных дорог.

Напомним, ранее Костромская область передала в руки федерации участок дороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» (Р-243). Разговоры на эту тему велись 15 лет и завершились успехом в 2017 году. Это обстоятельство позволяет области экономить порядка 240 млн рублей в год, направляя средства на муниципальные дороги.

Окончательный ответ на эту просьбу и пожелание о передаче трассы Пречистое — Буй — Галич — Нея — Мантурово на федеральный баланс от Минтранса пока не получен. Всего на содержание дорог и приобретение техники в 2022 году Костромская область планирует потратить 7,8 млрд рублей.