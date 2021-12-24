Яшкульский район, Калмыкия, 24 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Калмыкии под следствие попал младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №2. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 24 декабря.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Следователи полагают, что утром 30 октября 2021 года подозреваемый передал осуждённому мобильный телефон. Взамен сотрудник колонии получил 4 тыс. рублей.

Принадлежность мобильного телефона сотруднику колонии установлена. Подозреваемый сознался в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.