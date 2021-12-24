Нижний Новгород, , 16:23 — REGNUM Российский рэп-исполнитель OG Buda (Григорий Ляхов) принял участие в записи трека из дебютного альбома артиста 3ternity. Премьера работы, как и самой пластинки, состоялась 24 декабря 2021 года.

Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) Скриншот с YouTube

В песне, получившей название «Фитиль», раскрывается тема сомнительных любовных отношений, участниками которых периодически становятся музыканты. Сама же композиция выполнена в актуальном гиперпоп-стиле.

Напомним, что 3ternity является 17-летним музыкантом из Нижнего Новгорода. Изначально он начинал свою деятельность в качестве продюсера, однако в 2021 году начал карьеру исполнителя.

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