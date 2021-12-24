Рязань, , 16:27 — REGNUM Ряд мер по противодействию коронавирусной инфекции ослабили в Рязанской области. Общепиту продлили время работы, а пенсионерам разрешили занятия в соцучреждениях, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в оперативной рабочей группе правительства региона.

Фуд-корт ИА REGNUM

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Новым распоряжением губернатора Николая Любимова снимается ограничение по оказанию услуг по дневному уходу за детьми. Школьные каникулы продлятся с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

До 17 января продлена самоизоляция граждан старше 60 лет, однако при наличии QR-кода или соответствующих справок пенсионеры теперь снова могут участвовать в групповых занятиях в учреждениях соцобслуживания.

Время работы предприятий общественного питания будет разрешено с 06:00 до 03:00. Ранее подобные заведения могли работать до 23:00. Обслуживание на вынос не ограничивается.

Ограничения по зрелищно-развлекательной деятельности в регионе продлеваются.