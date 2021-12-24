Москва, , 16:17 — REGNUM Победителями первой цифровой лаборатории в здравоохранении стали 28 региональных практик. Об этом сообщает пресс-служба АСИ (Агентство стратегических инициатив).

Здравоохранение ИА REGNUM

Всего на первую цифровую лабораторию поступило 75 заявок от региональных IT-компаний, медицинских учреждений и органов власти. Победителями стали 12 практик из Москвы, четыре от представителей Санкт-Петербурга, по три — из Свердловской и Тюменской областей, по одной — из Вологодской, Тульской, Нижегородской областей, а также Башкирии и Татарии.

Среди проектов, которые вошли в финал, представлены практики внедрения медицинской информационной системы поддержки принятия решений для назначения персонализированной терапии; ранней диагностики и предотвращения рисков развития варикоза; скрининга электронных медицинских карт с целью выявления генетических заболеваний; проведения бесконтактной диагностики и физической реабилитации с помощью высокоточного сенсора; мониторинга беременных в регионе, начиная от этапа постановки на диспансерный учет и до окончания послеродового периода; формирования единой информационной системы всех участников процесса борьбы с инфекционными заболеваниями.

Практики оценивались экспертами по нескольким критериям. В частности, проект должен соответствовать заявленной теме, иметь социально-экономический эффект, также оценивалось соотношение эффекта и вложенных ресурсов, типы решений для работы с данными, уровень и качество применения AI&Data на практике, оригинальность, тиражируемость, качество описания и общее впечатление от практики.

По словам директора центра практик качества жизни АСИТатьяны Журавлевой, агентство окажет практикам-победителям всестороннюю поддержку. Лучшие решение будут представлены региональным властям в 2022 году, а наиболее эффективные проекты будут тиражироваться по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поддержал представленный АСИ проект по созданию межрегиональных детских центров для оказания специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной помощи детям Дальнего Востока. Площадкой для нового проекта выбрано Приморье. Все профильные ведомства, Ассоциация российских хирургов, эксперты готовы разработать положение, требования, критерии межрегионального центра. Врачи, специалисты прогнозируют, что уже за год можно сократить показатели детской смертности на 10−20%.

Читайте также: Путин подержал предложение открыть в Приморье высокотехнологичный медцентр