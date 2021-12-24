Сыктывкар, 24 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 208 случаев COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 59 случаев, и Ухте — 40, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки коронавирус унес четыре жизни, всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2540 жителей Коми

На лечении с инфекцией остаются 5 335 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 24 703 случая COVID-19.