Вашингтон, 24 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Власти США пообещали закупить 500 млн домашних тестов на коронавирус для бесплатного предоставления их американским гражданам, однако до сих пор остаётся неясным, когда эти тесты станут доступны, сообщает Fox News.

The National Guard Коронавирус в США

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В Белом доме заявили 22 декабря, что тесты можно будет получить через специально созданный для этого веб-сайт, однако ресурс до настоящего времени не появился. Более того, по данным СМИ, администрация президента Джо Байдена до сих пор не заключила сделку о приобретении тестов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что партия тестов ожидается в январе, именно тогда будет организована бесплатная ежедневная доставка тестов миллионам американцев.

Она также заверила, что сайт начнет работать, когда Белый дом будет готов распространить первую партию. При лучшем развитии событий американцы получат обещанные тесты после новогодних праздников.

Напомним, что в октябре администрация Байдена инвестировала $70 млн в домашние тесты на COVID-19, чтобы устранить возникший дефицит, из-за которого резко поднялась стоимость тестирования.

Высокий спрос на тесты со стороны американских работодателей был спровоцирован тем, что правительство США обязало крупные компании проводить вакцинацию или еженедельное тестирование своих работников.