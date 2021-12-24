Москва, 24 декабря 2021, 16:16 — REGNUM Россия празднует 24 декабря День воинской славы — День взятия в 1790 году русскими войсками под командованием А. В. Суворова турецкой крепости Измаил.

Йозеф Крейцингер. Портрет А. В. Суворова. 1799
Йозеф Крейцингер. Портрет А. В. Суворова. 1799

Падение Измаила имело большое значение для дальнейшего хода Русско-турецкой войны 1787−1791 гг., которая в 1792 г. завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра.

В честь взятия Измаила поэт Гавриил Державин написал гимн «Гром победы, раздавайся!», который стал первым, еще неофициальным гимном Российской Империи.

Взятие Измаила — популярный сюжет в русском и зарубежном батальном изобразительном искусстве, некоторые произведения которого представлены в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.