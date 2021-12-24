Москва, 24 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Россия празднует 24 декабря День воинской славы — День взятия в 1790 году русскими войсками под командованием А. В. Суворова турецкой крепости Измаил.

Йозеф Крейцингер. Портрет А. В. Суворова. 1799

Падение Измаила имело большое значение для дальнейшего хода Русско-турецкой войны 1787−1791 гг., которая в 1792 г. завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра.

В честь взятия Измаила поэт Гавриил Державин написал гимн «Гром победы, раздавайся!», который стал первым, еще неофициальным гимном Российской Империи.

Взятие Измаила — популярный сюжет в русском и зарубежном батальном изобразительном искусстве, некоторые произведения которого представлены в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.