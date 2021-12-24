Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге в предстоящую новогоднюю ночь праздничного городского фейерверка не будет. Об этом 24 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новогодняя ночь в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за сложной эпидемиологической ситуации власти города сделали всё, чтобы горожане встречали Новый год дома. Официальных массовых мероприятий, организованных гуляний не будет, поскольку туда не может быть ограничен доступ посредством QR-кодов.

«Обычный, традиционный салют является частью массовых новогодних мероприятий. В этом году его не будет, мы ориентированы на немассовые мероприятия», — отметил Пиотровский.

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