Элиста, , 16:12 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

За весь период эпидемии в Калмыкии зарегистрировано 722 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в преддверии новогодних праздников в Калмыкии введены дополнительные ковид-ограничения. При этом эпидемическая ситуация в Калмыкии оценивается как стабильная.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19