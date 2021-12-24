Пермь, , 16:11 — REGNUM В Перми одна из аптек оштрафована на 100 тыс. рублей из-за отсутствия масок на сотрудниках. Об этом сообщает пресс-служба Мотовилихинского райсуда города.

Маски

ИА REGNUM

Факт нарушения был выявлен в ходе проверки, которую провёл Роспотребнадзор. Провизор и фасовщик находились в торговом зале без необходимых средств индивидуальной защиты. В отношении юридического лица был составлен административный протокол.

В итоге суд постановил оштрафовать аптеку. Правда, решение пока не вступило в силу.