Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга устроили спор о влиянии рекламных конструкций на качество уборки города от снега. Своими мнениями депутаты поделились 24 декабря на заседании комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным отношениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На него были приглашены профильные чиновники Смольного.

Уборка площади перед Мариинским дворцом в Петербурге Фотограф Титаева Татьяна

Заседание комиссии, на которой обсудили причины некачественной уборки города от последствий снегопада и пути решения проблемы, прошло в Мариинском дворце, перед которым сегодня работала одна уборочная машина и три работника ручного труда. Тротуар ими активно расчищался, и лишь клумбы оставались заснеженными.

Глава комиссии, депутат Заксобрания от фракции «Единая Россия» Валерий Гарнец отметил важность организации качественной уборки центральных районов, на что было особенно много нареканий после начала снегопадов. Также он поднял вопрос нехватки кадров для уборки города.

На заседании заслушали доклады председателей городских комитетов Олега Зотова и Василия Пониделко.

Первым отчитывался Василий Пониделко. Председатель комитета по благоустройству отметил, что высота выпавшего в Петербурге снега на сегодняшний день составляет 75 сантиметров. За декабрь в Петербурге убрали один миллион 85 тыс. кубометров снега, в то время как в прошлом году за весь зимний период было убрано 1,3 млн. кубометров снежных масс.

Недавно назначенный председателем комитета Пониделко отметил, что «была проведена работа по оптимизации дорожных предприятий, заключены дополнительные контракты на вывоз снега». На уборку снега выделено 680 единиц техники, в их числе 414 самосвалов и 224 погрузчика.

«Налаживается работа по оптимизации логистики движения самосвалов в последний период, чтобы избежать очередей. Предприятия, которые закончили уборку своих территорий раньше, помогали людьми и техникой тем районам, где со снегом нужна помощь», — сообщил Василий Пониделко.

Заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Фотограф Титаева Татьяна

Выслушав доклад, Валерий Гарнец отметил, что именно комитет по благоустройству несёт ответственность за то, что сейчас происходит в городе. Член комиссии, депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский отметил, что для качественной уборки городских тротуаров необходимо освобождать дороги от рекламных конструкций. Это заявление вызвало реакцию единоросса Павла Крупника, который возразил коллеге, что такие конструкции сносить нельзя, поскольку город получает от них много денег.

Затем спор между депутатами возобновился после того, как Вишневский поднял тему травмирования местных жителей на улицах и вновь заявил, что рекламные конструкции нужно убирать, либо располагать их иначе. Это заявление снова вызвало реакцию Крупника. Немного повысив голос, он пытался донести до «яблочника», что снос рекламных конструкций не повлияет на уборку.

«Уберёте рекламные конструкции, потом будет такая зима. Вы думаете, тротуары будут чистыми? Что потом вы будете говорить, когда опять выпадет снег, а рекламщиков уже не будет, что вы скажете?» — задал риторический вопрос Вишневскому Крупник.

Заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Фотограф Титаева Татьяна

Напор Крупника смирил Гарнец, передав слово председателю Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олегу Зотову. Важным моментом его выступления стала мысль о том, что в Петербурге необходимо сделать почетной работу дворника. Для этого, например, предложили повышать зарплаты, выделять коммунальщикам жильё.

Под конец заседания Валерий Гарнец для решения проблемы уборки тротуаров предложил вернуться к старой системе, когда сначала целиком убирали дворовую территорию, а затем убирали прилегающий к дому тротуар. «Я сам работал дворником, когда был студентом», — заявил он.

Члены комиссии по горхозяйству единогласно проголосовали за проект постановления, которым будет создана рабочая группа. Она займётся разработкой предложений для улучшения качества уборки городских территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге разработают новую схему уборки города