Курган, , 16:11 — REGNUM В четырёх районах Курганской области добились снижения разросшейся популяции диких кабанов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Дикий кабан Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

На территории Курганской области решают проблему снижения численности дикого кабана до установленного правительством РФ показателя 0,25 кабана на одну тысячу гектаров, что является одной из важных мер по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.

Численность дикого кабана в Курганской области на 1 апреля 2021 года составила 12,7 тыс. особей при плотности популяции 1,8 особи на 1 тыс. га. С начала года охотниками было добыто 2225 особей. В ходе проведения мероприятий по регулированию численности был уничтожен ещё 341 кабан. В итоге, общая численность популяции кабана в области снизилась на 20%. В итоге, достигнута популяция до необходимого показателя.