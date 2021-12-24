Баку, 24 декабря 2021, 16:11 — REGNUM Если Азербайджан почувствует «угрозу» от Армении, то будет это немедленно пресекать. Об этом 24 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия воинской части в поселке Гадрут на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку.
«Сегодня армянской армии не существует. Если Армения снова попытается быть для нас источником опасности, их конец будет таким же, как и во Второй Карабахской войне», — сказал Алиев.
Он добавил, что никто не сможет остановить Азербайджан на пути защиты территориальной целостности.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.
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