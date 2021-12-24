Элиста, 24 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 17 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 24 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 146 человек. Состояние 15 жителей Калмыкии, находящихся на стационарном лечении, врачи оценивают как тяжелое. Режим самоизоляции соблюдают 472 человека.

С начала эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 33 913 человек. С выздоровлением выписаны 32 333 пациента.