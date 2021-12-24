Джакарта, 24 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 109 955 752 человека, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Количество людей, которым была введена первая доза вакцины против коронавируса, составляет 155 414 524 человека или 74,62% от населения страны.

Правительство Индонезии намерено вакцинировать 208 265 720 жителей страны.

Целями вакцинации являются медицинские работники, пожилые люди, государственные служащие, уязвимые слои населения, а также дети в возрасте 12−17 лет.

На сегодняшний день полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1 958 062 медиков, 21 124 082 государственных служащих, 2 357 615 учителей, 8 660 345 пожилых людей, 60 337 596 уязвимых граждан, 16 657 774 детей.

Ревакцинацию в стране прошли 1 280 673 медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 204 случая заражения коронавирусом.