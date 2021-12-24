Москва, 24 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Правительство РФ направит на поддержку шести регионов Дальнего Востока ещё почти 5,5 млрд рублей. Об этом 24 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Средства распределят между Якутией, Чукоткой, Забайкальским, Камчатским, Приморским и Хабаровским краями.

«Это новые здания в промышленных парках и автодороги, присоединение к сетям электро‑ и газоснабжения, подводка необходимых инженерных коммуникаций, многие другие объекты», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что дальневосточные регионы обладают колоссальным потенциалом.