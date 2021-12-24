Казань, 24 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Госсовете Татарии 24 декабря прошло очередное заседание, в ходе которого депутаты концептуально поддержали федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Депутаты «концептуально» поддержали документ, в то же время Госсовет республики намерен воспользоваться правом законодательной инициативы и подготовить поправки ко второму чтению, а затем направить их в Госдуму.

Иван Шилов ИА REGNUM Рустам Минниханов

Законопроект устанавливает такие виды муниципальных образований, как городской и муниципальный округ, а также внутригородская территория города федерального значения (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). Упразднятся городские и сельские поселения, в отдельных населенных пунктах сохранится система территориальных органов местного самоуправления и институт старост сельских населенных пунктов. Также сохраняется территориальное общественное самоуправление.

По словам председателя комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, в Татарии нынешняя система местного самоуправления сохраняется до сентября 2025 года. По истечении указанного срока муниципальный район преобразуется в муниципальный округ. Альберт Хабибуллин предложил создать рабочую группу для проработки законопроекта.

«Комитет предлагает на данном этапе поддержать проект федерального закона концептуально, направить соответствующее постановление в Государственную думу ФС РФ, и, после принятия проекта закона в первом чтении, вернуться к данному вопросу и подготовке поправок от республики», — заключил Хабибуллин.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложение о создании большой республиканской рабочей группы поддержал.

Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что нужно поддержать законопроект в связи с его необходимостью.

«Да, у нас система местного самоуправления работает, но все-таки район — это одно целое, поэтому в одноуровневой системе местного самоуправления есть смысл, считаю необходимым продержать законопроект, он нужен», — подчеркнул Минниханов.

ИА REGNUM напоминает, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что местное самоуправление давно не может нормально выполнять свои функции — «из-за постоянного урезания полномочий и бюджетов, из-за тотальной отмены прямых выборов мэров».

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