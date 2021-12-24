Волгоград, , 16:19 — REGNUM В Волгоградской области 24 декабря подтверждено 324 новых случая заражения коронавирусом, что на семь меньше, чем за предыдущие сутки, а общее число носителей инфекции превысило 127 тысяч. Выписаны после лечения ещё 592 пациента, скончались от осложнений — 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативно штабе.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 127 206 жителей. Выздоровели 116 299 человек, осложнения при инфекции стали причиной смерти 5 393 граждан.

Врачи оказывают помощь в стационарах и амбулаторно 5 514 пациентам.