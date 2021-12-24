Ростов-на-Дону, , 16:04 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки завершили участие в прививочной кампании 3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 декабря.

Вакцина Permkrai.ru

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Участие в вакцинации приняли 1 млн 938,34 тыс. человек (+ 3347 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 895,94 тыс. человек (+ 3077 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в последнее время взрослое население не спешит делать прививку от COVID-19. Вакцинировать планируется немногим менее 2,8 млн человек — 80% взрослого населения.

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